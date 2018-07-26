Ереван, 27 июля, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Второму президенту Армении Роберту Кочаряну 26 июля поздно вечером предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 уголовного кодекса Армении.

Роберт Кочарян дает интервью сразу же после допроса

Статья 300.1 УК РА: Узурпация государственной власти, то есть действия, направленные на насильственный захват государственной власти или насильственное ее удержание в нарушение Конституции Республики Армения, а также на насильственное свержение конституционного строя Республики Армения или насильственное нарушение территориальной целостности Республики Армения. Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Как сообщается на официальном сайте ССС, в суд подано ходатайство об избрании в отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения ареста.

Поздно ночью суд общей юрисдикции административного округа Шенгавит города Еревана решил перенести рассмотрение ходатайства об аресте экс-президента Армении, так как он не явился в суд из-за того, что не получил повестки. Судебное заседание перенесено на 11:00 (10:00 мск) 27 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля экс-президент Кочарян явился в ССС на допрос в качестве свидетеля.

Как заявил Кочарян в обширном интервью после допроса, после первого же предложения следователь заявил, что вынесено решение о предъявлении обвинения, и весь допрос Кочарян провел в качестве не свидетеля, а обвиняемого.

По словам бывшего президента Армении, предъявленное ему обвинение не имеет никакого отношения к действительности, является надуманным и сфабрикованным и имеет политический подтекст.

«Это очень далеко от действительности и является очевидным политическим преследованием, вендеттой под лозунгом «бархатной» революции, — отметил Кочарян. — Я могу оказаться в тюрьме. Пойду, сяду, но буду бороться до конца. Куда мне бежать».

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где, по официальным данным, победил занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером, во время операции по силовому разгону, погибли 8 демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на конституционный запрет, в силовой операции была задействована армия. До сих пор никто не понес наказания за убийство 10 человек.

Новый глава ССС Сасун Хачатрян, назначенный на эту должность после произошедшей в стране в апреле-мае этого года смены власти, заявил, что в ССС есть политическая воля для того, чтобы раскрыть дело «1 марта».

3 июля ССС распространила сообщение, согласно которому по делу «1 марта» обвинение предъявлено бывшему министру обороны Армении, генерал-полковнику Микаэлу Арутюняну, вынесено постановление о его аресте, экс-министр объявлен в розыск. Арутюнян обвиняется в том, что он с группой лиц сверг конституционный строй путем подписания секретного указа о привлечении армии во внутриполитические процессы.

В качестве свидетеля по данному делу 27 июля также был вызван на допрос нынешний генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника Ереванского гарнизона.