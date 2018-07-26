Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Тесные контакты властей России и Индии способствуют увеличению товарооборота между двумя странам, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Mil.ru Флаги России и Индии

«Должен сказать, наши усилия небезуспешны. Товарооборот растёт: в прошлом году вырос на 24%, а за первые пять месяцев этого года — ещё на 26%», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Моди состоялась на полях десятого саммита глав государств БРИКС, проходящего в Йоханнесурге (ЮАР). Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва и Нью-Дели в настоящее время ведут подготовку визита президента России в Индию, который должен состояться в октябре 2018 года.