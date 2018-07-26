Нижний Новгород, 26 июля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Кандидаты на пост губернатора Нижегородской области определили перечень представителей правительства региона в Совете Федерации на случай своего избрания. Об этом сообщает «НТА-Приволжье».

Khabar 24 Кресло чиновника

Врио главы области Глеб Никитин, которого выдвинула «Единая Россия», в качестве претендентов на сенаторское кресло предложил кандидатуры депутата областного парламента Александра Табачникова, вице-губернатора Евгения Люлина и действующего члена Совфеда Владимира Лебедева.

Представитель ЛДПР Александр Курдюмов предлагает депутатов Заксобрания Нижегородской области Владислава Атмахова, Владислава Сивого и однопартийца Олега Митрошина.

Выдвинутая партией «Справедливая Россия» Галина Клочкова указала кандидатуры депутатов гордумы Александра Разумовского и Игоря Богданова, а также справедливоросса Евгения Сабашникова.

Представитель КПРФ Владислав Егоров считает кандидатами в Совет Федерации депутатов регионального парламента Владимира Буланова и Романа Кабешева, а также Александра Терентьева.

Напомним, окончательное решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации от исполнительной власти Нижегородской области примет один из кандидатов в случае своего избрания.

В настоящее время Законодательное собрание в верхней палате российского парламента представляет член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Вайнберг. Срок его полномочий истекает в 2021 году.

Полномочия зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимира Лебедева истекают в сентябре 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в выборах главы Нижегородской области планируют принять участие шестеро кандидатов: действующий руководитель региона Глеб Никитин («Единая Россия»); кандидат от КПРФ, зампредседателя Законодательного собрания области Владислав Егоров; депутат Заксобрания области от «Справедливой России» Галина Клочкова; выдвинутый нижегородским отделение ЛПДР Александр Курдюмов; экс-глава отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Александр Быков; а также Роман Овсянников от партии «Национальный курс».Выборы губернатора Нижегородской области состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.