Москва, 26 июля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Следующая встреча так называемого «нормандского формата» (переговоры по конфликту на Украине с участием представителей России, Германии, Франции и Украины) может состояться осенью 2018 года. Об этом сегодня, 26 июля, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Kremlin.ru Владимир Путин с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном

По его словам, новая встреча в «нормандском формате» пройдёт по мере готовности сторон. Карасин отметил, что нет никаких проблем «собраться оперативно и быстро».

При этом заместитель министра иностранных дел России заявил, что проведение встречи в «нормандском формате» на высшем уровне на данном этапе не планируется.

Что касается прошедшей встречи, то она была интересной, информационно насыщенной и даже времена острой. В частности, затрагивался вопрос о референдуме в Донбассе, но подробно эта тема не обсуждалась.