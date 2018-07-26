Кейптаун, 26 июля, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призывает партнёров по БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на проведение в 2025 году всемирной выставки ЭКСПО. Об этом он заявил на саммите БРИКС, который 26 июля проходит в ЮАР.

En.president.az Стенд EXPO 2015

Владимир Путин обратил внимание собравшихся на эту заявку. А также отметил, что среди конкурентов Екатеринбурга нет городов Индии, ЮАР, Китая и Бразилии.

«Уважаемые друзья, очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС», — сказал президент.

Напомним, очередная борьба за право провести ЭКСПО в Екатеринбурге началась весной 2017 года. А в ноябре 2018-го станет известно, победят ли Урал и Россия в этой борьбе.

Напомним, в ноябре 2013 года в ходе голосования на определение города, проводящего ЭКСПО-2020, Екатеринбург вышел во второй тур. Но уступил Дубаю.