Бишкек, 26 июля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. В Киргизии водители автомобилей, нарушившие правила дорожного движения (ПДД), при уплате штрафа в течение шести дней получат скидку в размере 50%, сообщает 26 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на поправки правительство в кодекс об административной ответственности.

upyernoz За рулем

Льгота будет действовать для водителей, которые нарушили ПДД не более трех раз в течение одного года. Планируется, что данная мера станет стимулом вовремя оплачивать штрафы. Правила заработают после запуска проекта «Безопасный город».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта компания «АКА Инвест» вышла из проекта «Умный город», в рамках которого в Бишкеке и Оше должны появиться системы фотофиксации правонарушений. Для реализации проекта требуется около 150 тыс. камер.

Ранее правительство республики подписало соглашение с китайской компанией Huawei, однако вышло из договора, объяснив свой уход невыполнением условий соглашения другими сторонами.