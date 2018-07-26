Екатеринбург, 26 июля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 17 кандидатов в депутаты гордумы не будут участвовать в выборах. Из них трое написали заявления о снятии с выборов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Городская Дума. Екатеринбург

Ещё 14 просто не сдали в комиссию пакет необходимых документов.

Напомним, всего в гордуму выдвинулись 144 одномандатника. Сейчас идёт регистрация кандидатов. Выборы пройдут 9 сентября.