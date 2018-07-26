Ташкент, 26 июля, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Причиной отравления 38 горняков ТОО «КБРУ» могут являться инфекция одного из сотрудников предприятия, некачественные продукты производственной столовой или нарушение технологического процесса приготовления пищи, сообщает 26 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя департамента охраны общественного здоровья Кустанайской области Гулиму Досумову.

Кишечная палочка (электронная микрофотография)

По её словам, врачи поставили всем рабочим общий диагноз — «острый гастроэнтероколит». В настоящее время проводятся лабораторные исследования, и диагноз может уточняться. Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в поселке Октябрьский Кустанайской области Казахстана произошло массовое отравление работников ТОО КБРУ, пообедавших в производственной столовой.