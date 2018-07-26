Вашингтон, 24 ноября, 2015, 18:46 — ИА Регнум. Военное ведомство США прокомментировало инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, который был сбит ВВС Турции в небе над Сирией. Комментарий Пентагона дал журналистам сегодня, 24 ноября, подполковник Мишель Балданса.

Цитата из х/ф «Дориан Грей». Реж. Оливер Паркер. 2009. Великобритания Генри Уоттон

Он подчеркнул, что Турция является частью американской коалиции против террористической группировки «Исламское государство». Однако в Пентагоне считают, что все страны имеют право контролировать и защищать свое воздушное пространства. Турция действовала именно в этом направлении, когда сбила российский Су-24, следовательно, её действия не являются действиями в рамках коалиции.

Также Балданса особо подчеркнул, что ВВС США никак не участвовали в инциденте.

«В настоящее время мы можем подтвердить, что силы США не участвовали в этом инциденте», — сказал представитель Пентагона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 в воздушном пространстве Сирии.

Турецкая сторона утверждает, что Су-24 нарушил воздушное пространство Турции и, следовательно, Анкара имела право его сбить.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал действия Турции «ударом в спину» и обвинил Анкару в пособничестве терроризму.

Министерство обороны РФ заявило, что согласно данным объективного контроля Су-24 не залетал в воздушное пространство Турции, а находился в километре от границы на высоте шесть тысяч метров.

Судьба пилотов сбитого Су-24 до сих пор неизвестна.