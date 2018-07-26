Москва, 26 июля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Воронежская область обладает достаточным количеством мощностей для хранения полученного урожая. Об этом доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву врио губернатора Воронежской области Александр Гусев в ходе встречи 26 июля в Москве, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Винсент ван Гог. Урожай. 1888

«Мощности элеваторов — почти 6 млн тонн, нам достаточно. У нас достаточно мощностей по сушке зерна, есть как мобильные комплексы, так и стационарные — здесь никаких проблем не предвидим», — сообщил Гусев, отвечая на вопрос премьер-министра.

Глава региона также отчитался, что аграрии не испытывают никаких сложностей с уборкой урожая: они полностью обеспечены ГСМ, уборочной техникой.

«По фондовооруженности мы даже чуть выше среднероссийских показателей. Здесь мы тоже никаких сложностей не видим», — пояснил глава региона.

Гусев также сообщил, что в регионе рассчитывают на стабильную работу местных сельхозтоваропроизводителей — и на повышение цен на зерно по сравнению с 2017 годом.

Глава правительства РФ, в свою очередь, сообщил о решении правительства выделить компенсации удорожания затрат на ГСМ: в общей сложности, напомним, согласно проекту соответствующего документа, выделено 5 млрд рублей, Воронежская область получит 139 млн 135 тыс. рублей.

«Потребуется — может быть, и еще что-то сделаем, обсудим с коллегами — министром финансов и министром сельского хозяйства. Будем следить за ситуацией», — отметил Медведев.