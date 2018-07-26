Симферополь, 26 июля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Крым вернётся к отметке в 10 миллионов отдыхающих, как это было когда-то при советской власти. Такое мнение 26 июля выразил председатель крымского парламента Владимир Константинов во время рабочего визита в Феодосию.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид с вершины Генуэзской крепости

«Нам надо учиться принимать большое количество людей. Да, «переварить» такое количество людей не просто, но это даст колоссальный рывок нашей экономике», — уверен Константинов.

Он также отметил, что для местных властей и жителей очень важно, когда отдыхающие, уезжающие из Крыма, запоминали полуостров чистым.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2018 года Крым посетили 3 миллиона 281 тысяча человек, при этом по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало более миллиона автомобилей.