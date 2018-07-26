Москва, 26 июля, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Урожай зерна в Воронежской области в 2018 году ожидается на уровне чуть выше среднестатистического — в силу климатических условий. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, доложил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 26 июля.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Врио губернатора Воронежской области встретился с председателем правительства РФ

Как сообщил глава региона, общая площадь к уборке зерновых и зернобобовых культур на территории области составляет чуть менее полутора миллионов гектаров, на данный момент убрано уже 15% посевной площади.

Урожай в этом году в регионе, по словам Гусева, прогнозируется чуть выше среднестатистического показателя последних лет — это при том, что в прошлом, 2017 году, воронежские аграрии получили рекордные 5,5 млн тонн зерна. Сейчас средняя урожайность в регионе составляет почти 35 центнеров с гектара.

«Наша основная задача — убрать зерно и сохранить его продовольственное качество», — отметил врио губернатора.