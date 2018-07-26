Кемерово, 26 июля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Троим фигурантам по делу ТРЦ «Зимняя вишня» предъявлено окончательное обвинение: гендиректору и сотруднику компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и Александру Никитину, а также начальнику пожарного звена Сергею Генину. При этом двоим, Никитину и Полозиненко, изначальные обвинения были переквалифицированы на более легкие.

Молоток судьи

Александру Никитину ранее инкриминировалось «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ), после изменения — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 219 УК РФ) при максимальном наказании семь лет (ранее десять лет).

«Ранее Игорь Полозиненко планировал признать себя виновным, рассчитывая на снисхождение суда, теперь он, как и Никитин, вину не признал», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на свой источник, близкий к следствию.

Как отмечает издание, виновником всех своих проблем Полозиненко считает экс-гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову.

Сергею Генину обвинение не изменили, также инкриминировали халатность, повлекшую по неосторожности смерть 37 человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Отметим, что в ближайшее время окончательное обвинение будет вынесено ещё четырём фигурантам уголовных дел, возбуждённых после трагедии в Кемерово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие установило, что на противопожарной системе в ТРЦ «Зимняя вишня» сэкономили 7 млн рублей. Выяснилось, что представители «Системного интегратора» предложили генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината (владелец ТРЦ «Зимняя вишня») Юлии Богдановой заключить несколько дополнительных соглашений, чтобы привести в порядок противопожарную систему, но она решила сэкономить. Когда началось возгорание, система пожаротушения не сработала, а пожарная сигнализация и вовсе не была подключена.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых дети. По уголовным делам в качестве фигурантов проходят 11 человек.

14 июля здание ТРЦ начали сносить.

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