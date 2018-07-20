Потерпевшие по делу о «Зимней вишни» хотят остановить снос здания ТРЦ

Кемерово, , 13:18 — REGNUM Потерпевшие по делу ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово намерены обжаловать решение суда о сносе здания, об этом на пресс-конференции сегодня, 20 июля, сообщил адвокат Дмитрий Малинин. Адвокаты потерпевшей стороны отмечают, что после сноса здания невозможно будет произвести новые экспертизы или повторить уже проделанные.

«13 июля мы подали ходатайства о выдаче нам постановления касаемо судьбы здания, а также возможности сохранить его и обеспечить охрану. На сегодня мы получили постановление об исключении «Зимней вишни» из числа вещдоков и отказ в удовлетворении второго ходатайства, — цитирует ресурс VSE42.ru Малинина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Кемерово начали сносить здание сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня». Региональные власти сообщили, что здание будет снесено за 80 дней. На месте ТРЦ должен появиться сквер, однако его возведение отложили как минимум на год — власти решили подойти к его разработке без спешки.

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Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 60 человек, большинство из которых дети.

По уголовным делам, возбуждённым после страшной трагедии, в качестве фигурантов проходят 11 человек.

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