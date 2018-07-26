Астана, 26 июля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В Казахстане для пресечения безбилетного проезда в пассажирских поездах будет создана мобильная группа, в которую войдут сотрудники департаментов внутренних дел на транспорте, сообщает 26 июля издание BNews со ссылкой на комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию республики.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Предъявите Ваши билеты

Мобильная группа займется мониторингом, выявлением и пресечением фактов перевозки безбилетников. Для пресечения безбилетного проезда планируется актуализировать все нормативно-правовые акты.

Отметим, в настоящее время штраф за безбилетный проезд в пассажирских поезда в Казахстане составляет от 5 до 7 минимальных расчетных показателей, или 12 025−16 835 тенге (2186−3060 рублей).