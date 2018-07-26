Москва, 26 июля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Великобритания отправила истребители Typhoon на перехват российских бомбардировщиков Су-24, приблизившихся к воздушному пространству НАТО над Черным морем. Об этом говорится в сообщении Королевских ВВС.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

Российские боевые машины были замечены на западе Черного моря. Для их сопровождения в воздух с военной базы в Румынии поднялись два истребителя Typhoon.

Отмечается, что действия британских лётчиков стали «сдерживающим фактором», не позволившим российским самолетам нарушить воздушную границу НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля истребители ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали два российских ракетоносца Ту-95МС, совершавших полет над Японским и Желтым морями, а также в западной части Тихого океана.

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