Душанбе, 26 июля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал официальный старт эксплуатации первого этапа конвейерной линии Рогунской гидроэлектростанции. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР Строительство ГЭС

Запущенный объект предназначен для транспортировки материалов плотины, в частности, камня и щебня, на место возведения основной плотины. Протяженность конвейерной линии на сегодня составляет 4,2 тысячи метров и позволяет переправлять 3 тысячи тонн стройматериалов за час. Вторым этапом станет увеличение протяженности линии до 9 километров. Её конечной точкой станет основной вал на плотине.

Во время визита на главную стройку страны президенту рассказали о ходе строительных работ сооружения, где на сегодня круглосуточная работа идет на 78 участках. Так, кроме земляных работ, в рамках строительства первого этапа плотины уже подключены 48 контрольно-измерительных приборов.

«Основатель мира и национального единства — лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон дал высокую оценку темпам и качеству строительных работ и призвал ответственных лиц и строителей станции и в дальнейшем придавать первостепенное значение качеству строительных материалов и строительству объекта с требованиями дня с тем, чтобы он столетиями служил народу», — пишет пресс-служба главы государства, который вместе с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода продолжает инспектировать объект.

Отметим, что запуск первого агрегата гидроэлектростанции из шести запланирован на ноябрь 2018 года. Эксперты называют Рогунскую ГЭС имиджевым проектом Эмомали Рахмона, что объясняет его неоднократные инспекции на строящийся объект и детальное ознакомление с ходом его строительства.