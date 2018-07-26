Москва, 26 июля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. В «Единой России» предлагают Наталье Поклонской подумать и отказаться от мандата в связи с ее решением проголосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях для Поклонской за ее позицию по повышению пенсионного возраста, должна ли она сдать мандат, руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов напомнил, что ее кандидатура была включена в партийный список на конференции.

«Примите для себя решение. А как? Человек же она взрослый, может подумать сама. Она председатель комиссии и зампред комитета», — отметил Неверов, напомнив, что фракция приняла консолидированное решение по тому, как голосовать по вопросу пенсионной реформы, а эти должности — фракционные.

Поклонская проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста.