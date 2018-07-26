Хамадан, Иран, 26 июля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Командующий военного подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани предостерег 26 июля президента США Дональда Трампа от войны с Ираном, отметив, что в случае конфликта Тегеран уничтожит все, чем Трамп владеет, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

С такой речью Сулеймани выступил в городе Хамадане. Он подчеркнул, что если США начнут войну, то определять условия ее окончания будут в Иране.

«Таким образом, тебе стоит поостеречься оскорблять иранский народ и президента нашей республики», — подчеркнул он, обращаясь к главе Белого дома.

«Тебе известно, какой мощью в регионе мы обладаем и какой у нас потенциал в ведении асимметричных войн. Мы будем действовать и работать», — добавил командующий подразделения «Кудс».

Сулеймани также предупредил Трампа, что иранские силы ближе, чем тот может себе представить, и они готовы.

Напомним, 22 июля глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что его иранскому коллеге Хассану Рухани «никогда, никогда» не стоит угрожать США, иначе Тегеран столкнется «с такими последствиями, с которыми мало кто сталкивался в своей истории».