Новосибирск, 26 июля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Статус регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области присвоен ООО «Экология-Новосибирск». Об этом сообщается на сайте ГК «ВИС», в которую входит компания.

Mr. Pikachu Патовая ситуация

«25 июля между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В соответствии со статьёй 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» с даты заключения соглашения компании присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО», — уточняет компания.

«Экология-Новосибирск» заявила, что все подготовительные мероприятия, в том числе создание необходимой инфраструктуры, организация договорной работы с потребителями, проведение торгов по выбору операторов на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО будут выполнены до 1 января 2019 года, «когда ООО «Экология-Новосибирск» приступит к непосредственным обязанностям регионального оператора».

Срок действия соглашения с компанией — десять лет. Именно «Экология-Новосибирск» выступает концессионером по проекту строительства в регионе мусоросортировочных комплексов (МСК) с полигонами, из-за которого развернулись споры с момента его заключения, с июля 2016 года.

По данным ГК «ВИС», по проекту в Новосибирской области должны появиться два МСК для бытовых отходов мощностью 400 тысяч тонн каждый, полигоны захоронения мощностью по 297,2 тысяч тонн и вся необходимая инфраструктура. Соглашение заключено между «Экологией — Новосибирск» и правительством региона.

«По решению руководства Новосибирской области действие концессионного соглашения приостановлено, в настоящее время ведётся работа по поиску решений, которые определят дальнейшую судьбу концессии», — указывает пресс-служба ГК «ВИС».

Как отметил ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко (КПРФ), мусорная концессия юридически и физически действует, более того, она заявлялась в конкурсной документации на выборах регионального оператора.

«Условия концессии не изменились, внести изменения в действующее соглашение пока никто не пытается (ФАС два раза отказывало в таких попытках). Сомневаюсь, что без принятия отдельного федерального или областного законов, препятствующих выполнению действующей концессии, будет возможно так легко внести в неё изменения. То, что разработала рабочая группа, это только предложения для новых условий нового соглашения после расторжения старого. Но Травников (врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — прим. ИА REGNUM ), как выясняется, расторгать концессию не собирается, боится бюджетных трат. Уверен, такими действиями врио губернатора загоняет себя и область в тупик. Ситуация патовая», — считает Агеенко.

Депутат подчёркивает, что политика и экономика — не шахматная игра, здесь патов быть не может, «дело должно делаться, заключенные соглашения должны выполняться». В противном случае — это называется преступная халатность.

«Что делать и кто виноват? Думаю, Андрею Травникову надо переходить к эндшпилю в этой затянувшейся партии. Пора жертвовать фигурами и выходить на финишную прямую. Кто виноват в сложившейся ситуации правительство, способно разобраться само, без помощи Контрольно-счётной палаты, прокуратуры и Следственного комитета. Я думаю, Травников в этом должен быть заинтересован больше всех, особенно в преддверии выборов», — сказал Вадим Агеенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новым местом расположения МСК в Новосибирской область может стать с. Лекарственное. Эту площадку члены рабочей группы по выработке подходов и решений к заключению нового концессионного соглашения предложили после того, как новосибирцы неоднократно выходили на акции протеста против расположения комплекса в Раздольненском сельсовете Новосибирского района. Власти в то же время в качестве основания для отказа называют другую причину: МСК попадал в приаэродромную зону.

Общественность же Новосибирской области разделилась на две противоборствующие стороны. Противники концессии уверены, что параметры и условия, прописанные в соглашении, приведут к росту тарифа на вывоз мусора в три-пять раз, к перетеканию доходов жителей региона «в карман бизнеса» и к экологическим проблемам. Сторонники утверждают, что все опасения по поводу концессионного соглашения надуманы, а вот ресурсы работающих сегодня на территории региона полигонов практически исчерпаны.

Отметим, что действие концессии с момента её заключения, по последним данным, сократилось с 40 до 25 лет, концессионная плата снизилась с 15% до 10% от выручки. Количество же полигонов увеличилось с двух до четырёх. Они будут размещены, по предварительным данным, в районе села Лекарственное, в Верх-Туле, в Мошковском и Искитимском районах.

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