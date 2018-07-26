Рекорд Гиннесса побит: Ян Петков проплыл 3 380 метров
София, 26 июля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Ян Петков — болгарский инструктор по плаванию — побил мировой рекорд Гиннесса, проплыв 3 380 метров со связанными руками и ногами, сообщает газета 20 minutes.
Цитата из видео «Оригинальным способом решил отметить свой 60 летний юбилей болгарин Ян Петков,рекорды,болгария,плава» (Вести России)
Ян Петков начинает заплыв в мешке
64-летний инструктор побил мировой рекорд по плаванию на озере Охрид, на юго-западной границе Македонии и Восточной Албании.
Как заявил сам Ян Петков, «главное — правильно дышать». Он взял специальную технику дыхания из йоги.
В 2013 году Ян Петков уже предпринимал попытки побить мировой рекорд, тогда ему удалось проплыть в мешке 2 030 метров.