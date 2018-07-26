Иокогама, Япония, 26 июля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В японском городе Иокогама 22 июля в возрасте 117 лет скончалась Тиё Мияко. Она была самой пожилой жительницей Земли, сообщается на сайте Guinness World Records.

Richard Monkey Долгожительница

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По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, Мияко родилась 2 мая 1901 года. По словам членов семьи, Тио была очень разговорчивой, они назвали её терпеливым и добрым человеком, который приносил счастье тем, кто ее встречал. Теперь самым пожилым человеком планеты стала 115-летняя Танака из города Фукуока.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года титула старейшего человека на планете был удостоен 112-летний житель Японии Масадзо Нонака. Свой титул Нонака получил после того, как Франсиско Нуньес Оливера из Испании скончался в феврале 2018 года в возрасте 113 лет. Японский долгожитель родился 25 июля 1905 года — через год после того, как братья Райт совершили первый в мире полёт и всего за несколько месяцев до того, как Альберт Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности.