Бишкек, 26 июля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В январе — июне 2018 года госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила 981 факт нарушений, что на 6,5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом заявил начальник оперативного управления ГСБЭП Сагынбек Абдылдаев, выступая на пресс-конференции сегодня, 26 июля.

Меченые деньги

По словам чиновника, ущерб от них составил / 3 млрд 914 млн сомов (3 млрд 624 млн рублей). Это больше, чем в минувшем году на 1 млрд 641 млн сомов (1 млрд 519 млн рублей), то есть на 72,1%.

При этом, отмечает Абдылдаев, в бюджет удалось возместить более 2 млрд 387 млн сомов (2 млрд 210 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году сотрудники финансовой разведки Киргизии выявили правонарушения, ущерб государству от которых составил 4,2 млрд сомов (около 3,9 млрд рублей. Эта сумма, согласно данным ГСБЭП составляет лишь 4,1% от объема теневой экономики республики.

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Отметим также, что по информации госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, в период с 2015 по 2017 годы в Киргизии были проведены сомнительные финансовые операции на общую сумму в 562 млрд сомов (520 млрд рублей по текущему курсу).