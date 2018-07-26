Ташкент, 26 июля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Депутаты нижней палаты парламента Узбекистана обсудили законопроект «О гарантиях социальной защиты детей, лишенных родительской опеки, и детей-сирот», сообщает 26 июля издание «Подробно.uz».

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Сирота

Планируется, что проект документа позволит решить проблему предоставления жилья детям-сиротам. Законопроект также вводит понятие юридической службы и судебной защиты детей-сирот.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Узбекистане был опубликован проект постановления правительства, который предлагал ввести ежемесячные стипендии детям-сиротам, обучающимся в школах республики. Размер ежемесячной стипендии составит 344 480 сумов ($43,6).