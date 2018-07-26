Махачкала, 26 июля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Суд Советского суда Махачкалы вынес решение о мере пресечения для Ашика Махачева, задержанного по подозрению в участии в преступном сообществе, зарабатывавшем на «липовых инвалидах». Руководителя одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Дагестана отпустили под домашний арест. Данная мера пресечения установлена на два месяца, пишет РИА «Дербент».

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Как сообщало ИА REGNUM, Ашик Махачев был задержан 24 июля. По данным СКР, в 2015 году он стал во главе одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России по Республике Дагестан и вошел в преступное сообщество, организованное его братом Магомедом Махачевым — экс-руководителем республиканского бюро медицинской экспертизы Дагестана.

В настоящее время он находится в бегах, скрываясь от следствия. Магомеда Махачева обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, получении взяток, служебном подлоге, мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в розыск и, по некоторым данным, скрывается на Украине.

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В преступное сообщество входили десятки человек, в том числе руководители подведомственных Махачеву бюро в районах и городах Дагестана. Злоумышленники зарабатывали на оформлении справок о липовой инвалидности. У самого организатора было найдено имущество на миллиарды рублей.