В Дагестане задержан брат беглого руководителя бюро медэкспертизы

Махачкала, , 11:48 — REGNUM В Дагестане задержали Ашика Махачева — брата бывшего главы бюро медицинской экспертизы Дагестана Магомеда Махачева. Следствие подозревает его в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в 2015 году Ашик Махачев возглавил одно из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России по Республике Дагестан, которое являлось структурным подразделением преступного сообщества, организованного его братом.

Злоумышленники выдавали документы о липовой инвалидности жителям региона, зарабатывая на этом немалые деньги. Установлено, что Ашик Махачев неоднократно получал взятки за свои незаконные действия. В настоящее время ожидается, какую меру пресечения вынесет в отношении него суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане долгое время действовало преступное сообщество во главе с руководителем бюро медицинской экспертизы Дагестана Магомедом Махачевым, которое продавало справки об инвалидности. После обысков в его доме 31 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества с использованием служебного положения, получении взятки, служебном подлоге, мошенничестве в особо крупном размере.

Сам Махачев скрылся от следствия и находится в розыске. У него найдено имущества на миллиарды рублей, в том числе особняки в Дагестане, Москве, на Ставрополье и за границей, банкетные залы и торговые центры в Махачкале и даже клиники в Германии.

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По делу были задержаны три заместителя Махачева. Всего, по данным следствия, в деле фигурируют десятки соучастников.

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