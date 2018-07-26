Симферополь, 26 июля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. С января 2018 года Крым посетили на 800 с лишним тысяч туристов больше, чем в 2017 году — 3 миллиона 281 тысяча человек, при этом по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало 1 миллион 139 тысяч автомобилей. Об этом 26 июля на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

«Поток в Крым насчитывает более 619 тысяч автомобилей, в том числе 6,5 тысячи автобусов. Средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов приближается к 80%», — добавил министр, отметив, что казна полуострова пополнилась на 1 млрд 170 млн рублей в виде налогов.

По его словам, в Феодосии, Судаке, Евпатории, Большой Алуште, Черноморском районе и Саках отели и гостиницы заполнены почти полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля крымский парламент одобрил перенос курортного сбора на 2019 год в связи с датой открытия моста через Керченский пролив, а также подготовки администрирования налогового эксперимента. После его введения власти Крыма ожидают получить в бюджет около 40 миллионов рублей.