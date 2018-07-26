Москва, 26 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому военная подготовка в вузах будет проходить не на военных кафедрах, а в военных учебных центрах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

По данным комитета Госдумы по обороне, сегодня военные кафедры создаются на основе глубокого анализа потребности государства в той или иной специальности. Так, в 2015—2017 гг. были созданы военные кафедры при 19 гражданских вузах, в том числе в 2016 году открыты 5 военных кафедр, в 2017 году — при 12 вузах. В результате сейчас учебные военные центры и военные кафедры функционируют при 87 гражданских вузах.