Вашингтон, 26 июля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Вместо того чтобы, подобно пьяному подростку, делать угрозы в адрес Ирана, президенту США Дональду Трампу стоило бы поостеречься: смена режима в республике возможна только с помощью войны, которая может очень дорого обойтись Вашингтону, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и война

Так, США на протяжении многих десятилетий находятся в конфликте с Ираном, точнее с его народом. В 1953 году Вашингтон поддержал переворот против демократически избранного правительства и приход к власти шаха Резы Пехлеви, агрессию Ирака под руководством Саддама Хусейна против исламской республики. В 1988 году ВМС США сбили иранский коммерческий самолет, в результате чего были убиты 290 человек, за что впоследствии медалью был награжден отдавший приказ капитан. В 2003 году администрация Джорджа Буша — младшего отвергла предложение Ирана о разрешении имеющихся противоречий посредством переговоров. Даже его преемник Барак Обама не исключил возможности войны с Ираном.

Придя к власти, Трамп начал оказывать давление на Иран по всем направлениям, запрещая гражданам страны въезжать на территорию США, разорвав Совместный всеобъемлющий план действий — подписанную в 2015 году ядерную сделку, вернув экономические санкции, неоднократно выступая с военными угрозами и пойдя на многие другие недружественные для Тегерана шаги. Трамп подчинил ближневосточную политику США интересам Саудовской Аравии, которая сделала для продвижения терроризма и нестабильности гораздо больше, чем Иран. Одна варварская агрессия Эр-Рияда в Йемене затмевает все международные авантюры исламской республики.

Саудовская Аравия относится к президенту США как к своему наймиту. После того как бывший глава Пентагона Роберт Гейтс встретился с королем Саудовской Аравии Абдаллой ибн Абдул-Азиз Аль Саудом, он заявил, что монарх «выступил за полномасштабное нападение на военные объекты Ирана, а не только на объекты ядерной программы». Это означало, что ближневосточный правитель «просил США отправить своих сыновей и дочерей на войну с Ираном для защиты позиций Саудовской Аравии в Персидском заливе и в регионе», как будто военные США — наемники.

Очевидно, администрация США делает ставку в иранском вопросе на смену режима. Без сомнения, если альтернативой нынешней власти станет демократический строй, это будет замечательно, но вероятнее всего то, что в Тегеран придут еще более радикальные и жесткие правители. Возможно, в Вашингтоне полагают, что власть в стране может взять Организация моджахедов иранского народа, но она не обладает поддержкой граждан исламской страны, в частности, потому что поддерживала Хусейна. Поэтому взять власть они могут только на американских танках.

Тем не менее такая война США и Ирана пустяком не будет: безусловно, Вашингтон может одержать верх в любом неядерном столкновении, однако последствия противостояния с исламской республикой будут носить более чувствительный характер, чем война в Ираке. Иран обладает более значительной экономикой, более многочисленным и подготовленным населением, которое поддерживает власти страны.

Конфликт с Ираном с высокой долей вероятности приведет глобальную торговлю нефтью в состояние хаоса, из-за чего взлетят как цены на энергоносители, так и ставки по страхованию. Более того, Тегеран может открыть дополнительные фронты против Израиля и, возможно, против хрупких королевств Персидского залива. Большинство, если не все, шиитов Ирака выступят на стороне своих единоверцев, а не бывших оккупантов.

Поэтому вместо того чтобы угрожать Ирану от имени Саудовской Аравии и требовать от Тегерана фактической капитуляции, главе Белого дома следовало бы развивать ядерное соглашение, которое приостановило движение исламской республики в сторону ядерного оружия.