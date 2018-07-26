Москва, 26 июля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. В ночь с 27 на 28 июля жители России смогут невооружённым глазом наблюдать сразу два редких астрономических явления. Одно из них — полное лунное затмение, которое станет самым длинным за последние сто лет. Оно продлится три часа 55 минут. Кроме того, Луна перекрасится в красный цвет.

GooKingSword Марс

Помимо «кровавого» спутника Земли в этот день можно будет понаблюдать и за великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизится к Земле за последние 15 лет — на расстояние 57,7 млн километров. Его яркость достигнет 2,8 звездной величины при видимом диаметре 24,2.

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В последний раз полное лунное затмение и великое противостояние Марса совпали около двух веков назад. Полная Луна войдет в тень Земли и временно скроется из поля зрения, в этот момент на горизонте можно будет разглядеть Марс.

Отметим, что следующее великое противостояние Марса произойдет 16 сентября 2035 года.