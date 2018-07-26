Москва, 26 июля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Чехии Кристиной Плишковой в матче второго круга турнира Moscow River Cup.

Basheer Tome Теннисный матч

Матч, продолжавшийся 1 час 32 минуты, завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу Потаповой. В четвертьфинале Потапова сыграет с другой российской теннисисткой Валентиной Ивахненко.

Напомним, теннисный турнир в Москве проходит с 23 по 29 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Анной Калинской со счётом 6:1, 6:1 в матче первого круга турнира в Москве.

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