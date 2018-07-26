Вашингтон, 26 июля, 2018, 05:48 — ИА Регнум. После обвала акций Facebook, вызванного публикацией квартального отчета, основатель компании Марк Цукерберг может потерять до $17 млрд, сообщает Bloomberg.

Неудача Facebook

По данным квартального отчета, чистая прибыль компании уменьшилась до $3,89 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда чистая прибыль составила $5,19 млрд. Отмечается, что обвал акций также подстегнули негативные прогнозы финансовых аналитиков.

Как сообщает Bloomberg, из-за падения стоимости акций Facebook, состояние основателя компании Марка Цукерберга уменьшилось на $16,8 млрд. Если падение акций компании продолжится, Цукерберг может лишиться третьего места в списке богатейших людей планеты.

Напомним, после торгов на бирже 25 июля стоимость акций компании Facebook упала на рекордные 20 процентов. Отмечается, что капитализация компании упала на $126 млрд. Кроме Facebook, упали акции компаний Amazon (на 2,5 процента), Apple (на 1,6 процента) и Netflix (на 3,6 процента).