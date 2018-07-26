Тбилиси, 26 июля, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Заявление Йенса Столтенберга о скором вступлении Грузии НАТО не вызывает доверия, заявила бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, 26 июля пишет газета «Известия».

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

Комментируя заявление Столтенберга о том, что Грузии недолго осталось ждать до включения в альянс, Бурджанадзе сказала, что в его словах нет «ничего нового».

«Подобные заявления мы слышим давно — как минимум лет десять, — отметила Бурджанадзе. — При этом ничего не меняется. Я абсолютно уверена, что это опять только слова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля Столтенберг заявил, что Грузию непременно примут в НАТО и над этим в альянсе идет работа.