Пекин, 26 июля, 2018, 02:07 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и Министр общественной безопасности Чжао Кэчжи призвал проводить политику более глубоких реформ и модернизации системы управления полицейскими службами, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Beijing Patrol Китайские полицейские

На симпозиуме, где собрались полицейские начальники со всей страны, который прошел 25 июля в городе Шэньчжэне провинции Гуандун на юге страны, Чжао приказал полицейским офицерам «укреплять политическое единство, думать категориями целого, следовать курсу руководства, быть в согласии с партийным руководством и доверять пути, системе и культуре социализма с китайскими особенностями».

«Чтобы убрать институциональные барьеры, разрешить глубоко засевшие проблемы и структурные противоречия в развитии полиции необходимы усилия», — заявил Чжао.

Напомним, что в Китае проводится целый ряд масштабных реформ. В частности, уже несколько лет ведется структурная финансовая и налоговая реформа, а также юридическая реформа под лозунгом «построения социализма с китайскими особенностями», который неоднократно произносился с высоких трибун.