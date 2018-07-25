Тель-Авив, Израиль, 26 июля, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Тель-Авив пытался доказать России, что сбитый Израилем сирийский истребитель пересек сирийско-израильскую границу, со ссылкой на свой источник пишет израильская газета Maariv.

ShinePhantom Истребитель-бомбардировщик Су-17 / Су-22

Напомним, 24 июля израильские ВВС сбили сирийский Су-22, заявив, что он нарушил границы. Пилот истребителя, сирийский полковник погиб.

Сирийские СМИ при этом уточнили, что самолет преследовал террористов. Москва выразила протест Израилю в связи с этим инцидентом.