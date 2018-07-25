Вашингтон, 25 июля, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Государственный департамент США выпустил «Крымскую декларацию». Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В этой Крымской декларации сказано, что США никогда не признают Крым частью Российской Федерации. Декларация подписана государственным секретарем США Майком Помпео.

«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву», — сказано в Крымской декларации.

Речь идёт о Декларации Уэллеса 1940 года, в которой было сказано, что США не признают вхождение Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза.

В Крымской декларации США требуют от России «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».

Напомним, что Крым вернулся в состав России по результатам референдума о самоопределении, который был проведен в 2014 году после того, как власть на Украине захватили бандеровцы.