Газа, Палестина, 25 июля, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Несколько сотен работников Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), увольнямых из-за недостатка средств, объявили забастовку, 25 июля передает агентство Associated Press.

Сектор Газа

«Мы объявляем забастовку. Мы будем делать всё, что должен делать профсоюз. Завтра, после начала забастовки, мы предпримем больше шагов, которые могут парализовать жизнь в секторе Газа», — заявил журналистам глава палестинского профсоюза БАПОР Амир аль-Мисшал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля БАПОР заявило о сокращении рабочих мест, предоставляемых агентством в Палестине. В настоящий момент в секторе Газа уже уволены 125 человек, общее число увольнений должно составить около тысячи.

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