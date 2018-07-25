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ООН урезает программы помощи для жителей Палестины

Политика

БАПОР сокращает рабочие места на Западном берегу и в секторе Газа

ООН урезает программы помощи для жителей Палестины
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Государство Палестина

Нью-Йорк, США, 25 июля 2018, 20:17 — REGNUM  Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о сокращении программ помощи из-за недостатка финансирования, 25 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению БАПОР, сокращение прежде всего коснется рабочих мест, предоставляемых агентством жителям Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Ожидается сокращение не менее чем на 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после решения президента США Дональда Трампа сократить программы помощи Палестине ООН не смогла найти достаточного количества средств для БАПОР. В настоящий момент дефицит средств составляет $217 млн.

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