Вашингтон, 25 июля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предостерег Китай от введения пошлин против американской сельскохозяйственной продукции — в противном случае он обещает перестать «быть добрым», 25 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Китай хочет ударить по нашим фермерам. Они знают, как я их (фермеров) люблю и уважаю, и это способ заставить меня разрешить им (Китаю) продолжать использовать преимущества США. Это будет порочная и неудачная попытка. Мы были добрыми до этого часа!» — написал Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на ввозные пошлины США Китай в середине июля ввел ответные пошлины на ввоз некоторых видов американской сельхозпродукции — в частности, субпродуктов из свинины.

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