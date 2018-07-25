Барселона, Испания, 25 июля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Таксисты Каталонии организовали массовый протест против интернет-сервисов заказа такси Uber и Cabify, 25 июля передает агентство Associated Press.

Протестующий таксист

В центре Барселоны собрались тысячи таксистов со всего региона и из других провинций Испании. Водители такси требуют законодательно сократить число людей, которым разрешено «таксовать» через интернет.

Напомним, испанская провинция Каталония давно известна многотысячными протестными акциями, однако в последний год большинство из них было посвящено требованию независимости региона от Испании.

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