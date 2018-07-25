Дамаск, 25 июля, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Информационный ресурс Al-Masdar News сообщает, что Сирийская арабская армия и ее союзники в результате ожесточенных боев освободили еще один важный район на юго-западе Сирии от группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящей в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия (1)

Сегодня днем был освобожден оплот террористов в северной части бассейна реки Ярмук район Джалин. Штурм Джалина вели части 4-й механизированной дивизии и проправительственные палестинские формирования Лива Аль-Кудс. Наземную операцию с воздуха активно поддерживают российские ВКС. Мощные авиаудары позволили взломать оборону противника.

Ожесточенные бои за эту территорию продолжались более трех суток. Эта битва дорого обошлась обеим сторонам. Террористы потеряли десятки боевиков, пытаясь удержать данный опорный пункт в бассейне реки Ярмук.

Сирийские войска сейчас продолжают двигаться дальше на юг в бассейне реки Ярмук, так как хотят ликвидировать этот большой анклав «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юго-западе Сирийской Арабской Республики.