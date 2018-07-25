Воронеж, 25 июля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В Воронеже возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба в отношении местной управляющей компании: коммунальщики получали с жителей за поставленное МКП «Воронежтеплосеть» тепло и горячую воду, но деньги до поставщика так и не дошли. Информация об этом содержится в отчете прокуратуры области о работе по рассмотрению обращений в первом полугодии 2018.

gaelx Растрата. Прогоревшие деньги

В прокуратуру поступило обращение жительницы дома, который обслуживает ООО «Созвездие». При рассмотрении обращения выяснилось, что деньги, которые жители перечисляли управляющей компании на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению, до МКП «Воронежтеплосеть» в полном объеме не доходили, а тратились «по собственному усмотрению». В результате перед поставщиком образовалась задолженность свыше 8 млн руб.

Материалы проверки прокуратура передала начальнику следственного отдела по расследованию преступлений на территории Железнодорожного района СУ УМВД России по Воронежу. Полиция возбудила дело по п. «б» части 2 ст.165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Добавим, что согласно данным реестра МинЖКХ, ООО «Созвездие» обслуживает 11 многоквартирных домов в левобережной части Воронежа.

Согласно данным прокуратуры области, на 1 июля общая задолженность предприятий ЖКХ региона перед поставщиками достигла 1,4 млрд руб.