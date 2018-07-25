Грозный, 25 июля, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Тайник боевиков с оружием и боеприпасами обнаружен в Чечне. Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по региону, схрон боевиков был найден на приграничной территории в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на участках местности, где ранее пребывали члены незаконных вооруженных формирований, объявленные в розыск.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Тайник с оружием

Среди обнаруженного в схроне вооружения были противотанковый ракетный комплекс, реактивная система залпового огня «Смерч», самодельное взрывное устройство, пять минометных мин, гранатометный выстрел ВОГ-25, три гранаты РГД-5.

По данным пресс-службы Пограничного управления, тайник был заложен боевиками примерно 10 лет назад. Он содержал признаки минирования. Поэтому его содержимое было уничтожено накладным зарядом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года тайник с большим количеством единиц оружия был обнаружен на станции в столице Чечни. Схрон принадлежал бывшему активному члену незаконного вооруженного формирования. В деревянном ящике, закопанном в землю, находились ручной гранатомет, самодельные автомат и пистолет, магазины от автомата Калашникова, патроны от крупнокалиберного пулемета, запалы к ручным гранатам, реактивные снаряды и минометный снаряд, ручная граната РГД-5 и тротиловая шашка.

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