Ростов-на-Дону, 25 июля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Избежать эпидемии птичьего гриппа в регионе стараются ветеринары Ростовской области. В двух районах специалисты ликвидируют очаги заболевания. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском министерстве сельского хозяйства и продовольствия 25 июля.

Holly Gramazio Жертва птичьего гриппа

В связи с вирусом, поразившим птицефабрику «Белокалитвинская», было уничтожено более 600 тыс. кур. Ликвидации также полежат остатки кормов, яйцо и мясопродукты, хранящиеся на территории фабрики.

По словам начальника управления ветеринарии Ростовской области Владимира Жилина, мероприятия будут завершены в течение нескольких дней.

«По их завершению, а также после проведения дезинфекции помещений, фабрика сможет приступить к работе в прежнем режиме», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грипп птиц был обнаружен также на территории двух участков выращивания ООО «Евродон» в Октябрьском сельском районе. Здесь установлен карантин. Поголовье птиц с участка выращивания № 5 будет уничтожено. Какие потери ожидают крупнейшего производителя индейки, не уточняется.

В 10-километровой зоне вокруг птицефабрик ветеринарные врачи обходят личные подсобные хозяйства, осматривают привитых птиц и вакцинируют вновь прибывших пернатых. Уже осмотрено более 14 тыс. голов птицы.

Напомним, птичий грипп отрицательно сказался на производстве яиц в Ростовской области. Показатель снизился на 6,4%.

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