Джакарта, 25 июля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Исследователь Национального центра по аэронавтике и космическому пространству, Рхором Приятиканто заявил, что лунное затмение, которое состоится 28 июля 2018 года рано утром продлится 3 часа 55 минут. Об этом сообщает Antaranews.

James Havard Лунное затмение

Уникальность лунного затмения в этот раз заключается в том, что полная луна будет убывать в течение 3 часов 55 минут.

Рхором Приятиканто добавил, что луна с 27 по 28 июля окажется в сопровождении Марса и Сатурна.

Общая продолжительность лунного затмения 28 июля станет вторым самым длинным затмением в этом столетии после 16 июля 2000 года, продолжительность которого составляет более 3 часов 56 минут.

Затмение можно будет увидеть во всех частях Индонезии с 01:24 до 05:19 по местному времени.