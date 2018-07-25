Москва, 25 июля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о доступе граждан на охраняемые природные территории — заповедники и национальные, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Клод Моне. Парк Монсо. 1878

Закон предполагает, что посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.

Физические лица, не проживающие в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, могут посещать такие территории бесплатно или за плату, порядок определения которой, а также случаи освобождения от нее устанавливаются правительством РФ.

Кроме того, законом преобразуются в национальные парки следующие государственные природные заповедники: Тебердинский государственный природный биосферный заповедник (Карачаево-Черкессия); государственный природный заповедник «Столбы» (Красноярский край); государственный природный биосферный заповедник «Командорский» (Камчатка) и государственный природный заповедник «Гыданский» (Ямало-Ненецкий ОА).