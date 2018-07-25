Москва, 25 июля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. ЛДПР настаивает на разработке законопроекта на тему проведения открытых аукционов на красивые номера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Автомобильные номера

«Этот вопрос висит в воздухе несколько десятилетий и требует законодательного обеспечения… Любой номер с любым сочетанием цифр и букв вы можете купить в интернете, но при этом деньги за эти номера идут в карманы мошенников. Мы предлагаем, чтобы эти деньги шли в казну государства», — сказал Лебедев.

Комитет Госдумы по транспорту совместно с правительством разработает и внесет в Госдуму проект федерального закона, направленного на решение проблемы. Госдума приняла соответствующее постановление.