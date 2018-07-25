Ульяновская область, 8 июня, 2012, 12:33 — ИА Регнум. 7 июня в Ульяновской области состоялся очередной единый государственный экзамен по математике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. В нём приняли участие 6 тыс. 797 человек. 13 июня состоится ЕГЭ по обществознанию и физике, куда заявились 3 тыс. 995 и 1 тыс. 676 школьников соответственно. На государственную итоговую аттестацию для 9-х классов, которая пройдёт 14 июня, подали заявки 1 тыс. 78 человек. Таким образом, школьники сдадут следующие экзамены: история России, обществознание, физика, химия, география, биология, иностранные языки (английский, французский, немецкий), литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии.