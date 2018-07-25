Москва, 25 июля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Поправки Минфина в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, разосланные для согласования заинтересованным ведомствам, включают почти все предложения ведомства по либерализации рынка, нацеленные на переход к индивидуальному тарифообразованию. Об этом 25 июля со ссылкой на одного из получателей документа пишут «Ведомости».

ОСАГО

"Документ отменяет два самых спорных коэффициента — мощности и региональный», — отмечает издание.

В настоящее время на цену ОСАГО влияют стаж и возраст водителя, число страховых случаев, регион и мощность двигателя. Поправки вводят зависимость цены от стиля вождения, например, от скорости движения, частоты и длительности использования автомобиля. Максимальная стоимость полиса — не более чем втрое выше верхней границы базового тарифа, установленного ЦБ.

Кроме того, поправки предусматривают разные типы полисов с разными лимитами выплат. Приобретать полис ОСАГО можно будет сразу на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уравнивающий в статусе страховой полис ОСАГО в бумажном виде и его электронный вариант. Кроме того, предлагается снять запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию в рамках ОСАГО.

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