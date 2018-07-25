В России уменьшилось число отмененных решений о предоставлении гражданства
Москва, 25 июля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Число отменённых решений о предоставлении российского гражданства сократилось с 1511 в 2012 году до 160 в 2017-м, передает 25 июля RT со ссылкой на пресс-службу МВД России. В первом квартале 2018 года решения отменялись всего 96 раз.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Паспорт гражданина РФ
Это «связано с повышением качества проверки представляемых заявителями документов», пояснили в ведомстве.
Отмечается, что аннулирование решения о предоставлении гражданства происходит по причине предоставления заявителем подложных документов или ложных сведений, а также по решению суда при совершении получившим гражданство преступлений экстремистской или террористической направленности.
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